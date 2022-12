Drugscriminaliteit neemt toe in Leidse regio en Bollenstreek

De politie zet de komende tijd meer in op de bestrijding van drugscriminaliteit en cybercrime in de regio Leiden en de Bollenstreek. "Die vormen van criminaliteit groeien fors, terwijl het aandeel van meer klassieke delicten zoals woninginbraken en overvallen daalt of stabiel blijft", aldus een woordvoerder van de politie district Leiden - Bollenstreek.

De politie gaat voortaan sneller informatie uitwisselen binnen de regio en meer controles uitvoeren. "Dat vergroot de kans om drugsdealers in de kraag te vatten", zegt sectorhoofd Marieke van den Bosch. Het gaat volgens haar niet alleen om strenger straffen, maar juist ook om het bieden van alternatieven aan jongeren. "Strafrechtelijke vervolging alleen, lost op de lange termijn niets op."

"Hoewel ook in Leiden-Bollenstreek de politiesterkte onder druk staat, was het in ons district tijd voor actie", zegt Van den Bosch. "De handel in drugs veroorzaakt veel overlast, het trekt foute figuren aan en er wordt crimineel geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld vastgoed."

Voorkomen

Door met name de aanpak van drugshandel de komende tijd prioriteit te geven, wil de politie voorkomen dat wijkbewoners zich onveilig voelen of geïntimideerd worden. Ook moet zo worden tegengegaan dat jongeren in de verleiding komen om drugs te gebruiken of te gaan verhandelen.

Blauw

Volgens het sectorhoofd kunnen inwoners van onze regio de komende tijd meer blauw op straat verwachten. Ook kunnen ze vaker dan normaal het geval is, gecontroleerd worden. Bang voor willekeur hoeven inwoners volgens Van den Bosch niet te zijn: "Wij hebben professioneel controleren als district hoog in het vaandel, dus de agenten moeten kunnen beargumenteren en aan de betrokken personen uit kunnen leggen wáárom zij gecontroleerd worden. We gaan niet zomaar mensen controleren omdat zij bijvoorbeeld aan een bepaald signalement voldoen."

Resultaat

De nieuwe werkwijze is twee weken geleden van start gedaan. In die periode zijn tien gevallen van drugshandel onderzocht. Daarbij zijn in totaal elf verdachten aangehouden en er werd ruim 3000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de politie negen personenauto's, een scooter en zestien telefoons in beslag. Er zijn 518 'eenheden' harddrugs in beslag genomen. Het ging daarbij om onder andere ponypacks en bolletjes.

