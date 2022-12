Leidse kerstmarkt onder vuur op sociale media: ‘Ik ben naar Den Haag gegaan’

Holla reageert ook op de kritiek door erop te wijzen dat dit pas de eerste keer was: "Er kan zeker meer uitgehaald worden. Het was de eerste keer op die plek en we waren vooral benieuwd of de mensen de markt zouden vinden. Dat blijkt het geval. We zien nog veel verbeterpunten: meer kerstsfeer, betere muziek enzovoort. De onzekerheid of de markt door mocht gaan, heeft er tevens voor gezorgd dat we niet alles uit de kast konden halen dit jaar. Terug naar het water is helaas onbetaalbaar."