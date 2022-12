Partij voor de Dieren wil nu echt einde aan evenementen met dieren

Omdat het bedrijf ondanks het verbod stug doorgaat met het verhuren van dieren, wil de PvdD nu dat de gemeente Leiden in gesprek gaat met organisatoren van evenementen om ze erop te wijzen dat het gebruik van dieren in Leiden onwenselijk is. Dat beleid bestaat op zich al langer, maar als een evenement niet vergunningplichtig is, is er ook geen contact. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de gemeente breder gaat uitdragen dat dit in Leiden niet de bedoeling is.