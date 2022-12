Studenten slepen gemeente voor de rechter vanwege energietoeslag

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) gaat samen met Leidse en Delftse studenten hun gemeenten voor de rechter slepen . Ze zijn het er niet mee eens dat studenten geen, of slechts onder voorwaarden, aanspraak kunnen maken op de 1300 euro energietoeslag die mensen krijgen van de overheid. "We horen geluiden dat studenten willen terugverhuizen naar hun ouders, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen."

De LSVb vindt het vreemd dat er al maandenlang geen initiatief is getoond om studenten uit de brand te helpen om de energierekening te betalen. Afgelopen juni startte de vakbond daarom een meldpunt voor studenten die geen energietoeslag krijgen van hun gemeente. "Vanaf dat moment zijn we aan de slag gegaan met het voorbereiden van zaken en nu zijn we op het punt dat we studenten in de rechtszaal bij kunnen staan", aldus LSVb-voorzitter Joram van Velzen. Een datum voor de rechtszaak is overigens nog niet gevonden.

Studenten zijn al langer bezig met het lospeuteren van energietoeslag bij gemeenten. In Nijmegen spande een student afgelopen zomer al een rechtszaak aan, die overigens door hem werd gewonnen. Het kan niet zo zijn dat studenten categorisch worden uitgesloten van die energietoeslag, luidde het oordeel van de rechter.

De alsmaar hogere prijzen voor gas en elektriciteit, mede ontstaan door de oorlog in Oekraïne, zorgden ervoor dat in mei landelijk 854 miljoen euro beschikbaar kwam ter compensatie voor huishoudens met een kleine beurs. Er was namelijk vrees voor energiearmoede waarbij veel huishoudens dreigen de energierekening niet te kunnen ophoesten. Uit die landelijke pot met geld kreeg Leiden zo'n 8,6 miljoen euro en Delft 6,9 miljoen euro. Studenten kunnen slechts onder voorwaarden aanspraak maken op die energietoeslag.



Na de rechtszaak in Nijmegen ondertekende de gemeente Leiden samen met een aantal andere studentensteden een brandbrief aan de minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In september gaf de Leidse wethouder Abdelaq Jermoumi (Kansengelijkheid en Onderwijs) al aan dat het 'een misverstand is om te denken dat studenten niet te maken hebben met gestegen energierekeningen.'

In de tussentijd probeerden studentensteden Delft en Leiden de studenten wel tegemoet te komen. In Delft is het mogelijk om de energietoeslag te krijgen, mits je een binnen de inkomensgrenzen valt, een eigen energierekening hebt en die laat zien aan de gemeente. In Leiden kan je 'individuele bijzondere bijstand' aanvragen, maar ook dan moet je een eigen energierekening kunnen laten zien en bewijzen dat je die lasten ook betaalt. Er is slechts één student in Leiden die via de bijzondere bijstand ook hulp heeft gekregen.



"Dat is precies wat wij niet wenselijk vinden", legt Van Velzen uit. Volgens hem is het niet de bedoeling dat studenten anders worden behandeld door gemeenten. "Studenten kunnen alleen onder voorwaarden een energietoeslag krijgen, terwijl de kosten wel enorm zijn gestegen. Sommigen betalen tot wel 200 euro meer aan huur."

"Een ander probleem is dat de studielening wordt gerekend als inkomen", zegt de LSVb-voorzitter. Dat bijt dan weer de hoogte van het geld dat je als student uit de bijstand kan krijgen om je energierekening te betalen. "Je zegt daarmee eigenlijk: steek je nog maar eens extra in de schulden om door deze crisis te komen." De studenten hopen daarom dat deze rechtszaken ervoor gaan zorgen dat zij ook zonder extra voorwaarden energietoeslag kunnen krijgen.



Een woordvoerder van de gemeente Leiden heeft begrip voor de zorgen van de studenten. "Wij vinden het onwenselijk dat er rechtsongelijkheid is ontstaan voor studenten uit verschillende studentensteden. Het zou voor ons ook een stuk makkelijker zijn als wij de energietoeslag aan studenten konden uitkeren."