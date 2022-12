Veel enthousiasme over terugbrengen van water op Kort Rapenburg

In reactie op de plannen van de gemeente om de binnenstad weer een stukje autoluwer te maken riep Tom van der Zon van het Waterambacht Leiden wethouder Ashley North op om het water terug te brengen. En een onderzoek naar het ontdempen van het Kort Rapenburg wil North best laten uitvoeren. Hij is zelf behoorlijk enthousiast over dat idee. Het Waterambacht Leiden ijvert al jaren voor het terugbrengen van het water in de gedempte grachten in Leiden. Naast het Kort Rapenburg, staat ook de Lange Mare hoog op hun verlanglijstje. In 2015 bracht het Waterambacht Leiden zelfs een boekje met een Gedempte Grachtenwandeling uit dat in 2017 zelfs een tweede druk beleefde.