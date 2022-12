Partij Sleutelstad: ‘Wacht niet op Den Haag met invoering opkoopbescherming’

Het pakket bestaat uit drie onderdelen: de Wet goed verhuurderschap, een wijziging van de Huisvestingswet en de opkoopbescherming. De gemeente Leiden wil de drie maatregelen in één keer invoeren. Dat kan pas als de wijziging van de Huisvestingswet door de Eerste Kamer is goedgekeurd. En dat duurt nog even. "Die wijziging wordt pas op z'n vroegst op 1 juli 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Mogelijk zelfs later want men vreest nu al voor vertraging", zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad.