Grootste kerststal van Leiden staat in de Sint Josephkerk

In de Leidse Sint Josephkerk aan de Herensingel wordt ieder jaar de grootste kerststal van de regio opgebouwd. Deze stal is niet alleen te bewonderen tijdens alle kerkdiensten die tussen kerstavond en Driekoningen worden gehouden, maar ook voor de mensen die niet naar een kerkdienst komen is er gelegenheid de kerststal te bewonderen.

Op Tweede Kerstdag en op maandag 27 december wordt de kerk tussen 13.00 en 15.00 uur speciaal opengesteld voor iedereen die de kerststal wil bezichtigen. Voor kinderen is er een speciaal kinderprogramma samengesteld.

Bezoekers kunnen dit jaar voor het eerst ook door de stal heen lopen. "Voor je zie je de herders, achter je staan de drie koningen en naast je heb je zicht op de kribbe met Maria en Jozef.", vertelt Kees van Hees van de Sint Josephkerk enthousiast. "Je kunt de stal van voor, van achter en van de zijkant bekijken. Zo lijkt het alsof je onderdeel wordt van het kerstverhaal."

Vrijwilligers van de Sint Josephkerk aan de Herensingel bouwen ieder jaar de grootste kerststal van de gehele Leidse Regio in deze kerk. Van Hees: "Zeg maar gerust een 'megastal'." De stal heeft ook dit jaar weer enorme afmetingen: zes meter hoog, 10 meter lang en zeven meter breed. De kameel van de drie koningen is zo groot dat die met drie volwassen personen op zijn plaats moet worden gezet.

De stal wordt ondersteund door tientallen meters steigerpijp die onder de versiering zijn weggewerkt. Al sinds half november is er aan de bouw van de stal gewerkt door een groep enthousiaste vrijwilligers. "Het bezichtigen van de grote kerststal is inmiddels een traditioneel kerstuitje geworden voor vele honderden bezoekers per jaar", weet Van Hees. "De beelden bij deze stal zijn al meer dan honderd jaar oud en zijn bijzonder omdat zij niet gemaakt zijn van gips of hout maar van was." De wassen beelden komen uit Duitsland en zijn al vele tientallen jaren in gebruik bij de Sint Josephkerk. In 2015 zijn de beelden vakkundig gerestaureerd door een kunstenares.

De Sint Josephkerk is ook de enige kerk in de regio die het Vredeslicht heeft ontvangen en beschikbaar stelt aan ieder die hierin geïnteresseerd is. Het Vredeslicht is een kaarsvlam die ontstoken is aan de altijd brandende vlam bij de geboortegrot in Bethlehem waar Jezus geboren is. Door leden van scoutingverenigingen wordt deze vlam naar Europa gebracht. Na aankomst wordt de vlam vermeerderd waarna de scouts het licht vervolgens over heel Europa verspreiden en uitdelen aan particulieren via clubhuizen, dorpspleinen en kerken. Dit alles gebeurt in de laatste week voor Kerstmis.

Het verspreiden van het licht uit Bethlehem staat symbool voor de hoop dat ook de vrede zich over Europa mag verspreiden. Vandaar dat dit initiatief al vele jaren het Vredeslicht wordt genoemd. Ieder jaar hebben zo honderdduizenden Europeanen het Vredeslicht thuis branden, waaronder ook veel politieke en kerkelijke leiders. Ook de Sint Josephkerk ontvangt het Vredeslicht uit Bethlehem en stelt de vlam vanaf Kerstavond ter beschikking aan alle bezoekers.

Als bezoekers het Vredeslicht ook thuis brandend willen hebben kunnen zij een eigen windbestendige olielamp of lantaarn met kaars van huis meenemen om deze na afloop van een kerkdienst of tijdens de stalbezichtiging te ontsteken aan het Vredeslicht.

De kerststal is te bezichtigen op Tweede Kerstdag en op maandag 27 december tussen 13.00 en 15.00 uur. Tijdens de bezichtiging is er voor de kinderen een kinderprogramma samengesteld met levende herders, koningen en engelen. Er is voor de bezoekers koffie, thee en warme chocomel te krijgen.