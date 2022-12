Leidse gemeenteraad doet oproep aan minister: ‘Behoud kinderhartchirurgie in het LUMC!’

In een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid doet de voltallige Leidse gemeenteraad een dringend beroep op de bewindsman om de afdeling kinderhartchirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te behouden.

"Ten behoeve van goede en nabije zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking, maar ook voor kinderen die om andere redenen op de ic terecht moeten. Ten behoeve van het behoud van de sterke onderzoeks- en onderwijsfunctie van het LUMC en voor het behoud van het LUMC als één van de economische motoren van Leiden", schrijft Rembrandt Rowaan als fractievoorzitter van GroenLinks, de grootste partij in de Leidse gemeenteraad. De brief is medeondertekend door alle andere fractievoorzitters.

Volgens de raad heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitstekend onderbouwd waarom vooralsnog twee clusters voor kinderhartchirurgie ingericht zouden moeten worden. Daarbij zou de lokale expertise van het LUMC behouden blijven. "Wij vragen u met klem om dit advies op te volgen. Met interesse en vol spanning wachten wij op het besluit." Dat besluit komt naar verwachting begin 2023. Dat bleek uit de reactie van Kuipers op het advies. Hij wil dat de komende weken goed bestuderen en dan alsnog begin volgend jaar een beslissing nemen.

De Leidse raadsleden roepen Kuipers op om ook goed nota te nemen van de in het rapport genoemde gevolgen voor de betrokken kinderen en het LUMC en die mee te laten wegen in zijn besluit. "Sluiting van de kinderhartchirurgie in het LUMC is schadelijk voor patiënten, ouders en verzorgers, voor Leidenaren en voor de zorg in het hele land. Wij begrijpen dat concentratie van academische zorg nodig is en dat dit lastige dossiers zijn, maar sluiting van CAHAL leidt tot buitenproportionele gevolgen."



In de brief gaat de raad verder in op die gevolgen. Goede zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking komt in gevaar als het kinderhartcentrum uit Leiden zou verdwijnen. "In tegenstelling tot wat voor andere kinderhartcentra geldt, neemt het Leidse kinderhartcentrum een zeer dominante plaats in binnen het kinderziekenhuis. Daardoor zouden niet alleen de IC-plekken voor kinderen met een aangeboren hartafwijking, maar alle twaalf kinder-IC bedden in Leiden hoogstwaarschijnlijk moeten sluiten met als gevolg dat de expertise van het LUMC op het gebied van traumazorg, opvang van kinderen met het RS-virus, stamceltransplantaties en ritmestoornissen verdwijnt. Ook moet hierdoor het enige nationale cluster sluiten dat foetale operaties voor hartafwijkingen uitvoert." Dat zijn ingrepen bij ongeboren kinderen.



"Ook vervult het LUMC een cruciale functie in medisch onderzoek en de opleiding van artsen", zo schrijven de raadsleden aan de minister. "De NZa stelt tamelijk scherp vast dat wanneer de kinderhartchirurgie uit Leiden verdwijnt, het LUMC het risico loopt om haar academische status te verliezen, terwijl het LUMC een rijke historie heeft en goede naam geniet op het gebied van de innovatie in de medische zorg. Bovendien wordt een substantieel deel van alle IC-verpleegkundigen in Leiden opgeleid. Het opbouwen van een soortgelijke expertise bij andere centra is tijdrovend en duur." Ook willen volgens het rapport van de NZa in Leiden woonachtige verpleegkundigen niet meeverhuizen als de kinderhartchirurgie naar een ander ziekenhuis zou gaan.

Tenslotte vragen de Leidse politici aandacht voor de economische functie van het LUMC voor Leiden en de regio. "In haar huidige vorm is het LUMC meer dan een instituut voor zorg, wetenschap en onderwijs. Het is ook de grootste werkgever van de stad en zelfs van de regio en biedt werkgelegenheid aan bijna 9.000 mensen. Bovendien leidt het LUMC vele artsen en onderzoekers per jaar op, en is daarmee een belangrijke trekker van studenten en een economische motor voor de stad."



Als kennisinstituut is het ziekenhuis ook een belangrijke motor van het Leiden Bio Science Park (LBSP) dat wordt aangemerkt als 'campus van Nationaal belang', aangezien het

een economische bijdrage van bovenregionale proporties levert aan ons land. "Onderzoek van het LUMC leidt tot spin-offs in de vorm van start-ups op diverse plekken in het Leiden Bio

Science Park. Kennis wordt doorontwikkeld, getest en verrijkt, vanwege de innovatieve kracht van de daar gevestigde bedrijven."



Niet alleen Leiden zelf zet alles op alles op het CAHAL voor de stad te behouden. Ook regionaal wordt dat belang onderkend. Daarom volgt binnenkort ook vanuit het bestuur van de samenwerkingsregio Holland Rijnland waarschijnlijk een soortgelijke oproep aan de minister.