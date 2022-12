Auto beveiliger tussen wal en ijsbaan Nieuwe Rijn

De auto van een beveiligingsbeambte is donderdagavond te water geraakt bij de drijvende ijsbaan. Dat gebeurde even na 22.00 uur aan de zijde van het Stadhuisplein. Het was zó glad dat de auto het water in gleed, terwijl het voertuig zowel op de handrem als in de versnelling stond.

André is de beveiliger in kwestie. Hij staat geschrokken naar zijn gezonken auto te kijken. "Ik deed een bakkie voor ik met m'n dienst begon. Zie ik ineens m'n auto in het water in glijden. Tenminste, het is de auto van m'n vrouw dus ik heb straks ook nog wat uit te leggen." Niemand raakte gewond. Een bergingsbedrijf gaat het voertuig donderdagavond laat nog bergen. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

