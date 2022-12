51 sociale huurappartementen in Mariënpoelstraat

De sloop is al een eind gevorderd en in de loop van 2023 volgt de realisatie van de duurzame huurwoningen die door de SUWB verhuurd gaan worden aan nationale en internationale promovendi en postdocs die zijn verbonden aan de Universiteit Leiden en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. De afgelopen jaren werden ook al de flatwoningen aan de Van Swietenstraat en de Boerhaavelaan door de SUWB vervangen door nieuwbouw voor diezelfde doelgroep.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de garantstelling, maar dat gebeurde in het verleden al vaker. Door de garantstelling kan de stichting onder gunstige voorwaarden geld lenen voor de vernieuwing van het Boerhaavelaan-complex. Volgens het college is de vernieuwing een belangrijke stap voor de SUWB. "Hiermee wordt een grote duurzaamheidsslag gemaakt in het woningbezit van de stichting."