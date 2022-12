Winkel voor nieuwe Leidse lekkernij na proefdraaien nu officieel open

“Een koekjeswinkel is een soort paradijs. Die beleving wilden we ook, vandaar al dat goud en roze”, zegt Olivier Verschelling die na een tijdje proefdraaien nu echt full swing van start is met zijn drijvende winkel aan de Beestenmarkt.

Leidsche Koek is nu een maandje officieel open. "En het loopt al lekker", zegt Olivier die het ondernemen van huis uit meekreeg. Vader Anton zit aan de overkant van het water met zijn restaurant In Den Doofpot. Olivier zit al helemaal in het ritme van een bakker. "Vroeg op, maar in deze tijd ook laat naar bed, dus zijn het wel korte nachten", vertelt hij. "We doen in deze tijd ook veel kerstpakketten en dat is veel werk."

In de Merenwijk worden dagelijks alle voorbereidende werkzaamheden verricht. Olivier: "Want we maken alles zelf, de chocolade, het deeg. Dus daar zijn wie iedere dag mee bezig." De Leidsche Koek wordt vervolgens in de winkel afgebakken. En zo heeft Leiden er weer een echte lokale lekkernij bij.

Kletskop

De Leidsche Koek is gebaseerd op de kletskop waarvan het originele recept al uit de 17e eeuw stamt. "We hebben ook een zanderige versie met chocolade", zegt Olivier. "Dus het origineel waar we een beetje een eigen twist aan hebben gegeven."

Bloemen

Tot voor kort dreven Cora en Bert een bloemenwinkel op de boot waar nu koeken worden gebakken en verkocht. De winkel verhuisde naar een vleugel van de Zijlpoort, maar op de koekjesboot hebben ze ook nog een hoekje aangehouden. Met bloemcadeautjes.

