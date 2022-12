Einde werkzaamheden Schuttersveld in zicht

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De werkzaamheden aan het Schuttersveld zijn bijna klaar. Op vrijdag 23 december gaan de rijbanen weer open voor het autoverkeer. De komende week worden er nog bomen geplant, 28 stuks in totaal.

Het afgelopen jaar is het Schuttersveld onder handen genomen als onderdeel van de Centrumroute. De weg is straks helemaal opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor de R-net bussen die tussen Leiden en Zoetermeer rijden.

Dat betekent dat er vanaf volgend jaar minder bussen door de Breestraat rijden. Ongeveer de helft van de bussen rijdt straks via de Langegracht en Hooigracht in plaats van via de Stationsweg, Steenstraat, Prinsessenkade en Kort Rapenburg naar de Breestraat.