Leidenaar na jaren alsnog aangehouden bij ophalen paspoort

Een speciaal team van de politie eenheid Den Haag heeft bij het Stadskantoor in Leiden een 49-jarige man aangehouden die al enkele jaren werd gezocht na een veroordeling voor meerdere oplichtingszaken. Dat heeft het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) bekendgemaakt.

In de maanden oktober en november werden in totaal 24 verdachten opgepakt die zich aan een eerder opgelegde straf probeerden te onttrekken. De 49-jarige Leidenaar was een van hen.

Hij werd al in 2008 veroordeeld tot 109 dagen gevangenisstraf voor meerdere oplichtingszaken. Na zijn veroordeling vluchtte hij naar het buitenland. Uit onderzoek bleek dat hij dit jaar bij de gemeente Leiden een nieuw paspoort had aangevraagd en weer terug was in Nederland. Hij kon worden aangehouden toen hij zijn nieuwe paspoort kwam ophalen.