Nieuw plan voor binnenstadcampus rond Witte Singel

Het gewijzigde Stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus is klaar. Vanaf 22 december ligt het ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen voor de nieuwe plannen die de Universiteit Leiden heeft gemaakt voor het gebied aan de Witte Singel tegenover de Universiteitsbibliotheek (UB).

De universiteit ging overstag toen De Sleutels zich in juli 2021 achter de huurders schaarde nadat een meting uitwees dat er onvoldoende draagvlak was voor sloop en herhuisvesting. Toen stond alleen de weg van onteigening nog open, maar daar werd vanaf gezien. Onder meer omdat door de coronapandemie de wereld ook een beetje was veranderd. De Universiteit Leiden zag daardoor mogelijkheden om een beknopter plan te maken.

De wens voor een centraal plein bij een moderne Humanities Campus blijft in het nieuwe plan overeind. Ook wil de universiteit dat de nieuwbouwplannen aansluiten bij het Singelpark. Net als in het vorige plan komt in het hart van de campus een park dat kan worden bezocht door studenten, medewerkers en inwoners en bezoekers van de stad. Het park wordt onderdeel van de Singelparkroute. In de uitwerking blijkt verder dat er in het water van de Witte Singel een plankier aangelegd wordt, waarover wandelaars de Singelparkroute kunnen vervolgen bij de plek waar nu nog het Reuvensgebouw staat.