Mogelijk medicijntekort door faillissement InnoGenerics

De Leidse medicijnfabriek InnoGenerics is failliet. Dinsdag sprak de rechter het bankroet uit voor het bedrijf op het Leiden Bio Science Park. Dat leidt niet meteen tot problemen. Van de meeste medicijnen is voldoende voorraad of zijn er alternatieven beschikbaar.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer wel gewaarschuwd dat over enkele maanden een tekort kan ontstaan voor enkele geneesmiddelen. Als zo'n tekort daadwerkelijk optreedt, kan toestemming gegeven worden om soortgelijke medicijnen uit het buitenland te importeren.

InnoGenerics maakt in opdracht geneesmiddelen in tabletvorm. Het gaat om geneesmiddelen waar geen patent meer op rust voor aandoeningen als depressie, epilepsie, hart- en vaatziekten, jicht en suikerziekte. Volgens Kuipers zijn er van de geneesmiddelen die de fabrikant maakte nu nog voldoende beschikbaar.

De fabriek was oorspronkelijk eigendom van een Indiaas farmacieconcern. Dat wilde de fabriek enkele jaren geleden sluiten omdat die niet rendabel genoeg was, maar met hulp van de overheid kwam het in handen van twee Nederlandse ondernemers. Het toenmalige kabinet vond het belangrijk dat de productie van dit soort medicijnen in Nederland zou blijven.

Ook in de jaren daarna werd InnoGenerics ondersteund met belastinggeld. In oktober van dit jaar vroeg het noodlijdende bedrijf bij het kabinet en investeerders opnieuw om een financiële injectie. "Geen enkele van de betrokken partijen bleek bereid om, gezamenlijk of alleen, extra te investeren in InnoGenerics", schrijft Kuipers daarover in zijn brief aan de Kamer.

Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen