Universiteit Leiden steunt Iraanse studenten: 'Mensen moeten niet opgehangen worden om hun mening'

Een dag na de ophanging van weer een student in Iran komt er morele steun van de Universiteit Leiden voor Iraanse studenten in Leiden en in Iran. Rector magnificus Hester Bijl nam dinsdagmiddag een meterslange lijst in ontvangst met daarop de namen van zeshonderd Iraanse studenten die vermist worden sinds de opstand. De Universiteit Leiden schaart zich daarmee achter de protesten tegen het regime in Iran.

Een kleine delegatie studenten met een Iraanse achtergrond bood rector Hester Bijl de lijst met namen aan, verwijzend naar de oorsprong van de universiteit. Want het motto van de universiteit is 'libertatis praesidium' wat 'bolwerk van vrijheid' betekent. En dat is weer een verwijzing naar de bevrijding van de Spanjaarden in 1574. Na Leidens Ontzet schonk Willem van Oranje de stad de universiteit.

Vrijheid zoals we die hier kennen, is in Iran op dit moment ver te zoeken. "Het is belangrijk dat de rest van de wereld ziet wat er gebeurt", legt Nima Hakim uit. Hij heeft het moeilijk met de twee studenten die nu zijn opgehangen. "Ik heb er geen woorden voor. Studenten horen niet opgehangen te worden om hun mening."

De universiteit laat met het in ontvangst nemen van de namenlijst zien dat ze de strijd 'ten volle ondersteunt'. "We kunnen ons voorstellen dat medewerkers of studenten van de universiteit met familieleden en vrienden in Iran hierdoor enorm geraakt zijn", zegt Hester Bijl. "En hiermee willen we ook onze steun aan hen aanbieden."

"En dat werkt", weet Hakim. "Het is goed om te zien dat universiteiten in Nederland dit belangrijk vinden. We hebben iets vergelijkbaars op de TU Delft gedaan en daar waren Iraanse studenten heel blij om te weten dat de universiteit achter ze staat."

2:38 Afspelen knop Iraniërs klaar met het regime: zo leidt ayatollah Khamenei het land