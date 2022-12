Doctor Lelylaan woensdagavond afgesloten voor autoverkeer

Op de Doctor Lelylaan wordt woensdagavond vanaf 21.00 uur aan de weg gewerkt. De gemeente Leiden laat ter hoogte van de spoortunnel aan de kant van de Morsweg een klein stuk asfalt vernieuwen.

"Omdat de Doctor Lelylaan overdag erg druk is, werken we in de avond en nacht", meldt de gemeente in een brief aan omwonenden. Daarin staat ook de waarschuwing dat de werkzaamheden gepaard gaan met de nodige geluidshinder. "We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden."