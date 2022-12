Politie zoekt vermiste Leidse tiener

Hiba Boulahfa uit Leiden wordt sinds afgelopen zaterdag 10 december vermist. De politie heeft haar foto verspreid in de hoop op tips over de verblijfplaats van het veertienjarige meisje. Hiba verplaatst zich volgens de politie mogelijk via het openbaar vervoer.

Het meisje is 1.73 meter lang en is onder andere te herkennen aan haar lange donkere krullen. Ze heeft bruine ogen. Wie informatie heeft over de vermiste tiener wordt gevraagd om de politie te bellen via 0800-6070. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

