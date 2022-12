Ook kerstmarkt mag doorgaan van rechter

De kerstmarkt op de Hooglandse Kerkgracht door. De rechter heeft de bezwaren van omwonenden van tafel geveegd. Dat laat centrummanager Gijs Holla aan Sleutelstad weten.

"Wij zijn blij dat de nostalgische kerstmarkt door mag gaan. Dat is goed voor de stad en de ondernemers", zei Holla nadat hij vanmiddag het bericht van de rechtbank binnen kreeg. "We kijken ernaar uit om na drie jaar weer een kerstmarkt te kunnen organiseren en hopen heel veel Leidenaren te mogen verwelkomen op de Kerstmarkt. En dat geldt ook voor de bezwaarmakers."

Overigens zijn niet alle binnenstadbewoners tegen evenementen in het centrum. Zo laat Leidenaar Peter Koten dinsdagmiddag in een mail aan de besturen van de wijkverenigingen Pancras West en Pieters- en Academiewijk weten het mordicus oneens te zijn met de aangespannen procedures. "Nu u allerlei kort gedingen heeft aangespannen tegen gezellige en bloeiende evenementen, richt ik mij tot u. Ik kon het simpelweg niet laten om mijn mening te verkondigen", schrijft Koten die de wijkverenigingen verwijt dat de stad door hun toedoen doodbloedt.

Stad verlaten "Onze gemeenteraad en burgemeester kunnen geen enkel leuk initiatief meer uitvoeren, omdat tegen elke vorm van gezelligheid een kort geding wordt aangespannen. Dit is toch niet hoe wij met elkaar omgaan lieve mensen? Zo hoort het toch niet te zijn?, vraagt hij zich vertwijfeld af. Koten waarschuwt dat de opstelling van de wijkverenigingen consequenties heeft voor de stad. "Ik hoor jongeren die opgegroeid zijn in Leiden en goede initiatieven hebben, de wens uitspreken om de stad te verlaten. Daar schrik ik van. Willen we een stad worden zonder gezellige evenementen? Waar het niet meer bruist? Waar geen toerist meer heen wil komen? Willen wij juist niet aan iedereen laten zien hoe prachtig deze stad is, met haar fantastische inwoners en rijke geschiedenis? Moeten wij het leven, na zulke verschrikkelijke jaren, niet gewoon weer vieren?"

Buitenwijken

Volgens Koten staan er initiatieven in de steigers als tegengeluid op de negatieve berichtgeving over rechtszaken en kort gedingen. "Als u rust wil, zijn de buitenwijken van Leiden, maar ook andere dorpen in de omgeving, wellicht mooie plekken om eens naar toe te gaan." Hij staat sowieso niet alleen in zijn kritiek op de klagende binnenstadbewoners. Ook in reacties op de berichtgeving rond de opgeworpen bezwaren zwelt de kritiek van inwoners op de klagers aan.