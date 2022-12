Automobiliste knalt op paal bij Lammenschansplein

Delen via E-mail

Een vrouw is vanmorgen in Leiden gewond geraakt toen ze met haar auto tegen een van de palen van een zuil met verkeerslichten reed. Dat gebeurde rond 10.40 uur op het Lammenschansplein.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het kwam dat ze tegen de paal tot stilstand kwam, is niet bekend.