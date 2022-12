In 2023 aanbesteding voor het Stadsatelier aan de Kaasmarkt

"We hebben een lange adem nodig maar wij gaan moedig voorwaarts", benadrukt Metzlar, in het dagelijks leven begeleider bij de door hem opgerichte Theatergroep Domino, dat bestaat uit acteurs en actrices met een beperking. "Het was een fascinerende weg om zo ver te komen, met vele beraadslagingen met heel veel mensen, het uitdenken van een passende aanpak, het maken van een bidbook en projectvoorstel tot aan de gemeenteraad."

Hij is heel blij dat het bidbook van de stichting zo breed werd omarmd in de raad. Metzlar: "We zijn inmiddels in een tweede ronde beland: we focussen ons nu compleet op de aanbesteding in samenwerking met de gemeente. In de voorbereiding van de aanbesteding is ons projectplan leidend. Het is heel motiverend om nu dichter bij de verwezenlijking van dit plan voor de stad te komen. Er komt een beoordelingscommissie waarin wij als Stadsatelier ook een positie krijgen."