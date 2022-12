Geen treinverkeer tuseen Leiden en Den Haag na aanrijding

Bij NS station De Vink in de Stevenshof is een persoon aangereden door een trein. Hierdoor is er momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Leiden en Den Haag. Ook tussen Leiden Centraal en Schiphol rijden minder treinen. De politie heeft de perrons afgezet.

De NS denkt dat de verstoring van het treinverkeer tot 13.30 uur gaat duren. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen