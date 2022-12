Leidenaar aangehouden voor drugshandel

Een 52-jarige Leidenaar is maandagochtend vroeg aangehouden op verdenking van drugshandel. Na de aanhouding zijn op vijf locaties in Leiden en Voorschoten huiszoekingen gedaan. De verdachte is ingesloten voor verhoor. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Na zijn aanhouding doorzocht de politie drie woningen en een bedrijf in Leiden én een woning in Voorschoten. Daarbij zijn onder meer verdovende middelen, geld en goederen voor de verkoop en handel van verdovende middelen in beslaggenomen. Bij de politie kwamen afgelopen zomer meerdere meldingen binnen dat de nu aangehouden verdachte zich bezig zou houden met de handel in verdovende middelen. Politieonderzoek leidde tot voldoende verdenkingen tegen de man. De officier van justitie verleende toestemming om de man aan te houden. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

