Voetgangersbeweging: ‘Plan autoluwe binnenstad slecht voor openbaar vervoer’

De Voetgangersbeweging is een voorstander van een autoluwe stad maar niet op deze manier. De stichting maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen omleidingen van veel bussen via Morsweg/Noordeinde of de Hooigracht/Langegracht. Halteplaatsen op de Steenstraat, Nieuwe Beestenmarkt, Prinsessekade en Kort Rapenburg komen te vervallen, de haltes op de Breestraat en Korevaarstraat zullen door aanzienlijk minder bussen worden aangedaan. Lijn 5 vanuit Voorschoten en Zuid-West zal zelfs helemaal niet meer in de binnenstad komen. De loopafstanden nemen daardoor vooral voor kwetsbare burgers onaanvaardbaar toe, schrijft de voetgangersbelangenbehartiger.