Voorschotense raad unaniem akkoord met aanpassing bibliotheekplan

De komende maanden gaat de gemeente Voorschoten aan de slag met een nieuw businessplan voor de bibliotheek en de overige culturele organisaties in het dorp. De gemeenteraad is daar opvallend genoeg unaniem mee akkoord gegaan. Vorige maand waren de oppositiepartij nog uitermate kritisch toen het college de stekker uit het lopende proces 'Bibliotheek+' trok, omdat het veel te duur dreigde te worden.

De voltallige oppositie verliet een maand geleden nog het gemeentehuis om niet te hoeven stemmen over de begroting. Het college maakte een dag voor de begrotingsbehandeling bekend niet verder te gaan met het plan Bibliotheek+. Dat had in de ogen van oppositiepartijen D66, GroenLinks en SP zoveel extra consequenties voor de begroting dat ze er niet over wilden stemmen. Dat kan alleen als je als raadslid niet aanwezig bent.