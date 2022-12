Kerstman logeert in Leidse Haarlemmerstraat

De kerstman logeert komend weekend in de Haarlemmerstraat in Leiden. Op zaterdag 17 december neemt hij zijn intrek in de tot huis van de kerstman omgebouwde winkel aan de Haarlemmerstraat 239 in Leiden. Hij blijft tot en met zondagmiddag.

Het winkelpand is sfeervol en winters ingericht en alle kinderen kun op zaterdag en zondag bij de kerstman en zijn elfen op bezoek gaan. In het huis kunnen de kinderen onder andere hun verlanglijstje maken, bij de open haard gaan zitten, chocolademelk drinken en op de foto gaan met de kerstman. Niet alleen in het huis zijn allerlei activiteiten, ook wandelt de kerstman door de Haarlemmerstraat en worden er lekkernijen uitgedeeld. Het huis van de kerstman is zaterdag 17 december van 10.00 tot 18.00 uur geopend en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

