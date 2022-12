Actiegroep lijmt deur Oranjehuis dicht

De actievoerders zijn al twee keer 's nachts langs geweest bij het Pesthuis, meldt de organisatie achter het Oranjehuis. De eerste keer was vorige week vrijdagnacht. En afgelopen nacht waren ze er weer. De deur en het hek zijn beklad met leuzen en het slot van de toegangsdeur is volgespoten met lijm. De politie doet onderzoek naar het vandalisme.

Pesthuis-eigenaar CityStone en de organisatoren van het Oranjehuis is een e-mail gestuurd met 'de eis dat de verwerpelijke evenementen die in het Oranjehuis worden georganiseerd per direct worden gestaakt'. Daarnaast eisen ze dat alle commerciële activiteiten in het Pesthuis worden gestaakt en dat het gebouw weer een maatschappelijke functie krijgt zoals de omwonenden beloofd is.