Leidse dader steekpartij Noordwijk meldt zich

De 28-jarige man was samen met zijn vrienden in Club M aan de De Grent toen er een conflict ontstond met een toen nog onbekende man. Rond sluitingstijd ging de groep naar buiten en toen ging het helemaal mis. Het latere slachtoffer werd aangevallen met een scherp voorwerp en raakte daarbij zwaargewond. De verdachte liep vervolgens weg in de richting van de Boulevard.

De politie is nog op zoek naar een fietser die het incident vermoedelijk heeft gefilmd. Deze getuige wordt verzocht zich te melden bij de recherche via 0800 - 6070 of anoniem via 0800 -7000.