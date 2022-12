Stekker uit nieuw inkoopsysteem, mogelijke kostenpost van 1,5 miljoen

De zes partijen die samenwerken in Servicepunt71 trekken de stekker uit de aanschaf van een nieuw financieel- en inkoopsysteem. Dat meldt het Leidse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Tot nu toe is 1,5 miljoen euro uitgegeven aan het project. Servicepunt71 gaat proberen de betaalde gelden terug te vorderen.

Het college schrijft dat het nieuwe systeem niet voldoet aan de gevraagde functionaliteiten, ook zijn oplossingen niet of niet tijdig voorhanden. Daarom is besloten de invoering stop te zetten. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de aanbieder van het nieuwe systeem het afgelopen half jaar onvoldoende voortgang in het project heeft weten te boeken", schrijft de gemeente. "Het systeem dat ons getoond is bij de aanbesteding en dat we hebben aangeschaft, bleek nog niet klaar."

De opsomming van het college gaat verder. "De beloofde opleverdatum is tot tweemaal toe niet gehaald door de leverancier. Het project door laten gaan en een derde opleverdatum afspreken acht het Bestuur van Servicepunt71 niet verantwoord en realistisch. Er is namelijk onvoldoende vertrouwen dat de leverancier binnen een jaar wel een acceptabel werkend systeem kan opleveren."

Voor het nieuwe systeem was 4,6 miljoen euro uitgetrokken. Hiervan is tot nu toe 1,5 miljoen euro uitgegeven. Door het project stop te zetten, moeten toekomstige uitgaven beperkt worden. Volgens het college zijn niet alle uitgaven voor niets geweest. "Zo zijn de huidige werkprocessen in kaart gebracht en is een het Programma van Eisen en Wensen herbruikbaar bij een nieuwe aanbesteding."

Doordat het nieuwe systeem er niet komt, moet Servicepunt71 verder met de huidige leverancier. Daar moeten nieuwe afspraken over gemaakt worden, want de huidige ondersteuning stopt per 1 januari 2024.

Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen