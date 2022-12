Moordenaar Esmee (14) gaat in hoger beroep tegen straf

Olivier van de G. uit Leiden gaat in hoger beroep tegen zijn straf voor de moord op de veertienjarige Esmee. Op 31 december van het vorig jaar werd haar lichaam gevonden in een parkje bij de Melchior Treublaan in Leiden. Ze was gewurgd. De twee bleken al lange tijd met elkaar om te gaan, ook seksueel. De rechter legde hem een celstraf van twaalf jaar op en tbs met dwangverpleging.

Na afloop van de uitspraak zei de advocaat van de 33-jarige Van de G. teleurgesteld te zijn. "We hebben gepleit voor een kortere gevangenisstraf, zodat mijn cliënt eerder aan een noodzakelijke behandeling kan beginnen."

Job Knoester, de advocaat van de Leidenaar, laat donderdag weten dat er na bestudering van het vonnis en overleg met Van de G. hoger beroep is ingesteld. "Dat was een moeilijke beslissing, want de zaak drukt zwaar op hem. Hij is niet blind voor de wens van de nabestaanden om de zaak achter zich te laten. Maar hij wil het toch en ik steun hem daarin van harte."

Volgens Knoester heeft de rechtbank een tegenstrijdige beslissing genomen door een lange celstraf en tbs op te leggen. "Van de G. heeft een ernstige stoornis. Daar is de zwaarst mogelijke behandeling voor nodig die we kennen in Nederland, namelijk tbs met dwangverpleging. Dan is het onbegrijpelijk dat cliënt daar twaalf jaar op moet wachten."

De nabestaanden van Esmee waren tevreden met de uitspraak. "Het is nooit voldoende, maar het was het meest haalbare. Ze hopen dat hij niet in hoger beroep gaat en dat het hiermee klaar is", zei hun advocaat Robert van der Laan na afloop.

Van de G. vermoordde Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk, omdat hij vermoedelijk geen andere uitweg uit de relatie zag. Nadat de verdachte Esmee wurgde, wilde hij zoveel mogelijk sporen wissen. Eerst probeerde hij haar lopend, met haar lichaam op zijn rug, het huis uit te krijgen. Omdat ze te zwaar was, zette hij haar achterop de fiets en dumpte haar in een parkje.

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum bleek dat Van de G. een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat hij een seksuele voorkeur heeft voor pubermeisjes in de leeftijd van 12 tot zestien jaar oud. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar volgens de rechtbank en moet langdurig worden behandeld.