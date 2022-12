Amina Maatoug (Leiden Atletiek) loopt zondag EK cross in Italië

De overstap naar de Verenigde Staten heeft de Leidse atlete Amina Maatoug geen kwaad gedaan. Voor Duke University liep ze mee in de landelijke finale studentencross en onlangs vestigde ze een nieuw clubrecord 3000 meter indoor. En komend weekend mag ze ook naar het EK cross.

Maatoug is geen onbekende in de Leidse atletiekwereld. Ze loopt vooral de middenafstanden op de baan zoals 800 en 1500 en is een van de Nederlandse talenten. Van de zomer verruilde ze Leiden voor Durham in North Carolina. Ze studeert filosofie aan Duke University en is lid van het atletenteam 'Blue Devils'. "Ik woon hier nu drie maanden en ben inmiddels wel gewend aan hoe het hier gaat. Ik heb het wel heel erg naar mijn zin."

Voor de Amerikaanse studenten staat het najaar in het teken van veldlopen, tegenwoordig ook in Nederland vaak cross genoemd. Maatoug was de eerste student van Duke sinds 2013 die zich individueel plaatste voor de landelijke finale van deze studentencompetitie. Bij die finale stond 250 atleten aan de start, Maatoug werd 28e.



"Ik ben heel erg blij met die prestatie. Het is altijd even afwachten hoe je presteert in een andere omgeving. De studentencross is hier een heel belangrijke competitie en de concurrentie is groot." Vorige week liep ze haar eerste 3.000 meter indoor in een nieuw clubrecord. "En een schoolrecord voor Duke University en voor mij ook een pr. Ik had al wel eens een 3.000 meter gelopen maar nog niet eerder indoor."

Deze week vliegt ze naar huis om zondag aan de start te staan van het Europees kampioenschap veldlopen. "Heel fijn dat ik mag uitkomen daar. Ik was natuurlijk niet bij de Warandeloop in Tilburg die eigenlijk geldt als kwalificatie. Dus ik ben heel blij dat ik het vertrouwen van de atletiekbond heb gekregen en ik ben erg benieuwd wat ik kan gaan doen daar." Maatoug komt uit in de categorie onder 23 jaar.

Na dat EK gaat Maatoug terug naar haar familie in Leiden. "Daar verheug ik me op. Ik moet nog wel wat tentamens doen, maar dat kan gelukkig online." In het nieuwe jaar gaat ze weer naar Duke University.