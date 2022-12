Leerlingen praten mee over verkeersveiligheid Merenwijkse scholen

Het is in de ochtend en in de middag een drukte van belang bij deze twee basisscholen in de Merenwijk. Ouders die vanaf de Zwartemeerlaan naar een kiss & ride-strook proberen te komen en daarbij in botsing dreigen te komen met fietsende en lopende leerlingen. Wandelaars en fietsers op maar half zichtbare oversteekpaden in bochten in de weg. Voorbij suizende autobussen. En auto's die met 80 over de ringweg scheuren. "Kortom," zo zegt De Kool, "te veel handeling op een onoverzichtelijke plek op een piekmoment."