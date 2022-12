Leidse Milieustraat binnenkort alleen op afspraak

De Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat in Leiden gaat per 1 februari 2023 uitsluitend op afspraak werken. De afgelopen jaren stonden er regelmatig rijen auto’s tot aan de brug bij de Lage Rijndijk. Vooral op zaterdagen. “En dan stonden mensen soms drie kwartier te wachten om twee batterijen in te leveren”, vertelt een van de medewerkers. Voor de nieuwe werkwijze is ook een slogan verzonnen: Geen lange rij, iedereen blij.

Dat was niet altijd bevorderlijk voor de sfeer en ook kunnen mensen niet goed worden geholpen als er zo'n lange rij wachtende auto's staat. De Milieustraat gaat daarom op afspraak werken. "Dat zal in het begin best even wennen zijn, maar het is gewoon de beste oplossing", zegt Richard terwijl hij wat tl-buizen wegzet in een speciale container voor klein gevaarlijk afval.

Volgens wethouder Van Delft hoeven mensen niet bang te zijn dat ze lang met hun rommel in huis blijven zitten als ze spontaan tijdens een regenachtig weekend hebben besloten om de zolder op te gaan ruimen. "Het is de bedoeling dat mensen echt snel terecht kunnen. Zo mogelijk binnen een kwartier." Dat zal niet altijd voor elk tijdstip kunnen, want vooral op vrijdagen en zaterdagen is het erg druk. "Dan moeten mensen wat langer van de voren afspreken", erkent Richard. "Of een rustiger moment kiezen."



Leiden heeft het werken op afspraak niet zelf verzonnen. Verschillende andere gemeenten hanteren die werkwijze al en daar bevalt het goed. Ook de medewerkers van de Milieustraat zien alleen voordelen. "Mensen kunnen straks een afspraak maken voor één, twee of drie kwartier, afhankelijk van de hoeveelheid afval die ze komen brengen."

Over enkele jaren worden in de Stevenshof een tweede Milieustraat en kringloopbedrijf aangelegd. De kans bestaat dat de Milieustraat op bedrijventerrein De waard dan op termijn gaat verdwijnen. "We willen onderzoeken of voor deze kant van de stad samengewerkt kan worden met de gemeente Leiderdorp. De Milieustraat daar is overgedimensioneerd, dus wellicht kunnen we dat dan samen oppakken", zegt wethouder Van Delft. "Maar daar is nog niets over besloten."