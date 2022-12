Verkeerscoaches en nieuwe looproutes moeten Leids stationsgebied veiliger maken

Sinds de Stationsweg is verlegd in verband met de sloop en nieuwbouw op de hoek waar tot voor kort ook supermarkt Jumbo was gevestigd, is de situatie een stuk minder overzichtelijk geworden. Ook omdat op de stoep afzettingen zijn geplaatst en omdat de supermarkt voorlopig naar het Stationsplein is verplaatst. Het is daar nu een stuk drukker met voetgangers die zeker in het begin massaal over de smalle straat gingen lopen waar ook fietsers, auto's, bussen en vrachtverkeer elkaar op allerlei manieren kruisten en passeerden.