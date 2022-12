LUMC omarmt uitkomst onderzoek NZa over sluiting kinderhartchirurgie

Het LUMC omarmt de uitkomsten van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de kinderhartchirurgie in Nederland. Volgens het rapport moet deze zorg worden geconcentreerd, maar niet nu.

De NZa heeft de afgelopen tien maanden onderzoek gedaan naar het plan van toenmalig gezondheidsminister De Jonge om alleen nog kinderhartchirurgie in Utrecht en Rotterdam uit te voeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat hierdoor de continuïteit van de academische zorg voor kinderen in gevaar komt. Kinderhartchirurgie kan niet los worden gezien van andere zorg aan kinderen in academische ziekenhuizen, en daarom moet eerst een totaalplaatje worden gemaakt.

Het kinderhartcentrum in het LUMC is naar eigen zeggen een van de grootste in Nederland. "Het NZa-rapport toont aan dat als je het zou willen weghalen dat dat zeer schadelijke gevolgen zou hebben voor onze kinder intensive care", zegt kindercardioloog Nico Blom van het LUMC. Als minister Kuipers vasthoudt aan het besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht, komt de 'academische status' van het LUMC in gevaar. Dat komt doordat de kinderhartchirurgie verweven is met andere zorg. Als het een wegvalt, dreigen ook andere zaken in gevaar te komen.

De NZa roept de verschillende universitaire medische centra op om samen te gaan werken in clusters. Het LUMC zou in het cluster Noord samen gaan werken met Amsterdam UMC en UMC Groningen. Die oproep is volgens het LUMC een goede eerste stap. "In clusters kunnen we de zorg verder concentreren door gezamenlijke teams in te richten voor operaties, dezelfde zorgpaden uit te rollen. Dat is een goede tijdelijke oplossing."

Minister Ernst Kuipers gaat de komende tijd in gesprek met de betrokken UMC's en komt begin volgend jaar met een definitief plan.

