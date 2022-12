Geen ouderenwoningen op oude brandweerlocatie Merenwijk

Het is niet wenselijk om huisvesting voor ouderen te realiseren op de oude brandweerlocatie aan de Gooimeerlaan. Dit antwoordt de gemeente Leiden op vragen van Omroep Sleutelstad naar aanleiding van wensen van ouderen om binnen de Merenwijk door te stromen naar een passende kleinere woning. Daarmee zouden er grotere huizen vrijkomen voor jonge gezinnen.

De oude brandweerlocatie is een van de schaarse plaatsen in de Merenwijk waar nog gebouwd kan worden. De gemeente ziet die echter als een ‘strategische, tijdelijk beschikbare plek’. “Ze is aangewezen voor tijdelijke bebouwing voor een termijn van 15 jaar en gedacht wordt aan huisvesting van studenten, daklozen en statushouders. Begin 2023 wordt daarover de knoop doorgehakt”, aldus de gemeente.

Op 24 november presenteerde zij de resultaten van een enquête die ze samen met de wijkvereniging hield onder 50-plussers in de Merenwijk. Daaruit en uit de reacties bij de presentatie valt de conclusie te trekken dat de inwoners gehecht zijn aan hun wijk. Ze blijven met het stijgen der jaren veelal alleen of met z’n tweeën in hun vaak grote huis wonen, mede omdat er in de wijk geen passende alternatieve huisvesting is. Doorstroming zou goed zijn voor jonge Leidse gezinnen die blij zijn met een huis met vier of vijf kamers.

De gemeente laat weten dat zij wel haar best doet voor ouderen: “Meer dan 85 procent van de door het college beoogde 8800 nieuwe woningen in Leiden tot 2030 bestaat uit gelijkvloerse appartementen die met een lift toegankelijk zijn. Daarmee bouwt de gemeente duizenden woningen die door ouderen bewoond kunnen worden.” Naar aanleiding van vertragingen in de Leidse bouwopgave van die 8800 woningen stelden de raadsleden Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Tom Leest (VVD) onlangs vragen aan het college.

Huiskamer delen

De gemeente zegt te werken aan verscheidene projecten die specifiek zijn bedoeld voor ouderen die in een bijzonder woonconcept willen samenwonen en een deel van de voorzieningen willen delen, zoals een huiskamer of een tuin. In de Merenwijk wordt onderzocht of er op een vrijgekomen kavel naast het Broekplein een klein wooncomplex voor ouderen met een lichte zorgvraag kan worden gebouwd. Ook loopt er samen met ontwikkelaar Van der Vorm een onderzoek naar hoe de geplande woontoren naast winkelcentrum de Kopermolen voor senioren kan worden vormgegeven.

In Leiden is er geen algemeen beleid voor voorrang aan Leidse inwoners. “Wel kijken we bij specifieke doorstroomprojecten en nieuwbouw of we ouderen uit de stad of uit de wijk met voorrang kunnen laten doorstromen. Zo zijn we ook met Van der Vorm in gesprek om ouderen uit de wijk met voorrang een woning toe te wijzen in de woontoren naast de Kopermolen”, aldus de gemeente.

Station

Als argument voor tijdelijke bebouwing van de oude brandweerlocatie geeft zij dat daar in de verdere toekomst een treinstation is voorzien. “Of zo’n station haalbaar is weten we nog niet”, zegt de gemeente, “maar als er voldoende vervoerswaarde blijkt is de brandweerlocatie de aangewezen plek voor stationsvoorzieningen, zoals een stationshal, kiosk, fietsenstalling en kiss & ride. Structurele bebouwing is daarom nu onwenselijk.”

Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen