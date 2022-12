Extinction Rebellion slaat ‘klimaatalarm’ tijdens maandelijkse sirenetest

Terwijl de maandelijkse sirenetest van het luchtalarm overal in Nederland te horen is, protesteren leden van actiegroep Extinction Rebellion op het Stationsplein in Leiden. Exact om 12.00 uur gingen actievoerders op de grond van het plein liggen.

Met de actie slaan de protesteerders 'klimaatalarm' en doen een oproep aan de regering: "We vragen aandacht voor de klimaat- en milieucrisis en we roepen de overheid op te stoppen met fossiele subsidies." Extionction Rebellion is van plan om de actie volgende maand te herhalen. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

