Auto over de kop geslagen, bestuurder gewond naar ziekenhuis gebracht

Op de Rijnzichtbrug in Leiden is in nacht van zaterdag op zondag een automobilist met zijn auto over de kop geslagen. De bestuurder reed rond 5.00 uur eerst een verkeerslicht omver en verloor toen de macht over het stuur. De bestuurder is bij het ongeval gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten kwamen na de melding van het ongeluk snel ter plaatse. Ambulancepersoneel bekommerde zich over de automobilist, de brandweer stelde de situatie op de brug veilig en de politie deed onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De Rijnzichtbrug was afgesloten totdat een bergingsbedrijf het zwaar beschadigde voertuig had geborgen.

