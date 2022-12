Man krijgt anderhalf jaar cel voor poging tot doodslag in Leiden

Schoppen tegen het hoofd van een slachtoffer voor de daklozenopvang, het vernielen van onder meer een spatscherm en computermonitoren in het Alrijne Ziekenhuis en het negeren van een winkelverbod bij Dirk. Het leverde een 51-jarige man 18 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk op.

De poging tot doodslag vond plaats op of rond 18 augustus van dit jaar voor een pand van de daklozenopvang in Leiden. De dader trok het slachtoffer naar de grond en schopte vervolgens twee keer met veel kracht tegen het hoofd van een weerloos ouder slachtoffer die hij van achteren had benaderd. Er was op dat moment geen enkele aanleiding volgens de rechtbank. “Het slachtoffer liep in rustige pas op de stoep en bemoeide zich nergens mee.”

Het was niet de eerste keer dat de man de fout in ging. Op 2 augustus werd de man boos bij de receptie van Alrijne Ziekenhuis Leiden. Volgens een getuige wilde hij een orthopeed zien. Er werd hem verteld dat hij daar telefonisch een afspraak voor moest maken. Hij ontplofte en sloeg tegen het spatscherm en sloeg een computermonitor omver. Hij vertrok en kwam even later terug om een ander monitor omver te gooien. Vervolgens werd hij aangehouden door de politie.

Winkelverbod



Hij leerde er niet van. Op 16 oktober ging hij naar supermarkt Dirk in Leiden om een pakje shag te kopen. Hij kwam terug met de aangebroken pakje om het om te ruilen. Het winkelpersoneel gaf aan dat dat niet ging. Vervolgens gooide hij het pakje in het gezicht van een medewerker en werd er een winkelverbod uitgegeven, welke de man ook ondertekende. Toch kwam de man later die dag dezelfde winkel weer binnen om bier te kopen. Voor het winkelpersoneel was toen de maat vol, ze droegen de man over aan de politie.

Gebrek respect



Volgens Rechtbank Den Haag laten de delicten zien dat de 51-jarige man een gebrek aan respect voor andere mensen heeft. Zij vinden een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf noodzakelijk gezien de ernst van de feiten en het strafrechtelijk verleden van de dader. Zij koppelden daaraan een lang voorwaardelijk deel vanwege het hoge recidiverisico.