Wijkraad: 'Stevenshof dupe van autoluwe binnenstad!'

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof maakt zich ernstige zorgen over de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de Stevenshof als Leiden de plannen doorzet om de binnenstad steeds autoluwer te maken. Dat schrijft bestuurslid Henk Osinga in een zes kantjes tellende brief aan de Leidse gemeenteraadsleden.

Als in de binnenstad het autoverkeer wordt geweerd van bijvoorbeeld de Turfmarkt en de Beestenmarkt, verplaatst een deel van het verkeer zich naar de randen van de stad. Ook de geplande nieuwe busroutes zorgen voor andere verkeersstromen. "Voor een buitenwijk als onze wijk Stevenshof zijn goede verbindingen met het centrum, maar ook naar andere wijken, van essentieel belang", schrijft de Wijkraad. "Wij zien deze verbindingen in het gedrang komen." Het wijkbestuur vindt dat de Stevenshof zo de dupe wordt van de autoluwe binnenstad.

Onder meer de Stevenshofdreef krijgt in de toekomst meer verkeer te verwerken", gaf verkeerswethouder Ashley North eind november zelf ook al toe tegenover Sleutelstad. "Maar dat komt ook door de autonome groei van het autoverkeer", voegde hij daar aan toe. De wijkvereniging vindt dat de Stevenshof onevenredig wordt getroffen door al het extra autoverkeer dat via de wijk naar de A44 wordt geleid en spreekt van een onbalans. "Wij leveren de lusten in, zoals de busverbindingen naar het centrum, en krijgen de lasten van het centrum ervoor terug. Wordt de Stevenshofdreef de nieuwe Churchilllaan?", zo vragen de wijkbewoners zich vertwijfeld af.

In de plannen voor gewijzigde busroutes en afsluitingen voor autoverkeer op onder meer de Rijnzichtbrug zijn ook verkeersmaatregelen voorzien op andere plekken in de stad. Rond de Stevenshof worden aan allebei de ontsluitingswegen forse ingrepen gedaan. Bij de Groote Vink wordt het bestaande verkeersplein vervangen door een rotonde. De Leidseweg Noord naar Voorschoten wordt afgesloten voor doorgaand verkeer en dichter bij het water van de Korte Vliet komt een nieuwe weg naar Voorschoten. Die gaat de Burgemeester Bouvy-Koenelaan heten en doorsnijdt straks de nieuwe woonwijk Het Fortuin op de plek waar tot enkele jaren geleden Intratuin was gevestigd. Aan de kant van de Haagse Schouw gaat in de gemeentelijke plannen ook veel veranderen. Alle drie de rotondes daar worden juist vervangen door kruisingen met verkeerslichten.

Volgens de gemeente komen al die aanpassingen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede. Voor zowel auto's als langzaam verkeer. De wijkvereniging is juist bang voor onveilige situaties als het veel drukker wordt op de doorgaande weg in de wijk. "Het rapport dat is opgesteld gaat voorbij aan het feit dat in de Stevenshof veel ouderen en veel gezinnen met schoolgaande kinderen wonen. Een sterke verkeerstoename is niet eenvoudig op te nemen in een woonwijk als de Stevenshof", aldus de wijkvereniging die vraagt om meer inspraak over de doorstroom, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid op de Stevenshofdreef.

Naast de toename van het autoverkeer is de Wijkraad Stevenshof ook niet gelukkig met de gevolgen voor het Openbaar Vervoer van en naar de wijk als alle plannen ongewijzigd doorgaan. "Op dit moment rijden er 's avonds en op zondagen door de corona-aanpassingen van Arriva nog steeds minder bussen op de lijnen 1, 2, 3 en 4." Naar verwachting van Arriva blijft dit ook in 2023 en 2024 nog het geval. In de plannen voor wijziging van de busroutes wordt de bereikbaarheid van het centrum voor Stevenshofbewoners alleen maar slechter", schrijft Henk Osinga namens het wijkbestuur. "Voor veel politieke partijen is openbaar vervoer een belangrijk punt. Echter de huidige plannen getuigen van het tegendeel. De populairste halte Breestraat wordt de nek om gedraaid en de loopafstanden van het winkelgebied naar de bushaltes worden vergroot."

De Wijkraad Stevenshof doet met de brief een klemmend beroep op de Leidse gemeenteraad om een pas op de plaats te maken. "Stap op de rem en maak nu geen keuzes die onomkeerbaar zijn!"