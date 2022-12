Isoleren wordt makkelijker voor 2500 Leidse ‘dakdelers’

Een flinke groep Leidse huiseigenaren kan nu makkelijker geld lenen om te verduurzamen. Het gaat om huizen die onder een kleine Vereniging van Eigenaren vallen. Vanaf 1 december biedt het Nationaal Warmtefonds voor deze groep een laagdrempelige Energiebespaarlening. Tot nu toe konden alleen grote VvE’s zo’n lening krijgen.

Leiden telt duizend kleine Verenigingen van Eigenaren (of VvE’s), met elk tussen de twee en acht woningen. Ze delen meestal het dak. Vaak gaat het om portiekwoningen, maar het kan ook om “twee onder één kap” gaan of om een pand met zes verdiepingen. In totaal vallen ruim 2.500 Leidse woningen onder zo’n kleine VvE.

Bij veel VvE’s blijkt groot onderhoud een probleem en dat geldt zeker voor isolatieplannen. Als huiseigenaar kan je hier niet zelf over beslissen, want het dak en meestal ook de gevels en kozijnen zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de VvE. Je moet het dus samen met je buren eens worden over de maatregelen én over de financiering daarvan.

Geen reserves

Er zijn legio verhalen over buren die slaande ruzie kregen over een lekkage. Want: als het dak van de bovenwoning lekt, waarom zou jij met je benedenwoning dan aan de reparatie meebetalen? Toch is dat bij VvE’s de regel: onderhoud aan de ‘buitenkant’ van het pand betaal je samen. En er zit ook een logica in: in je benedenwoning profiteer je er ook van als de woning van je bovenburen niet verloedert.

Ook als buren geen ruzie over lekkages maken, blijkt groot onderhoud vaak een probleem. Officieel moet een VvE een onderhoudsreserve opbouwen. Alleen gebeurt dat bij kleine VvE’s vaak niet, of te weinig. En als er dan iets groots aan het pand moet gebeuren, kan het zomaar dat een deel van de eigenaars de kosten niet kan opbrengen.

Tussen wal en schip

Je pand verduurzamen is voor VvE’s een extra lastige opgave. Zulke plannen lopen vaak vast op onenigheid of geldgebrek. Door de hoge energieprijzen zijn VvE-leden het nu wel sneller eens over het nut van betere isolatie of zonnepanelen, maar de financiering ervan blijft nog vaak een grote hobbel. Want je kunt voor zulke maatregelen wel subsidie krijgen, alleen dekt die gemiddeld maar 20 procent van de kosten. De rest moet je zelf opbrengen.

Hier komt het Warmtefonds om de hoek kijken. Want als je zelf geen geld hebt voor je isolatieplannen, en er is geen ruimte om je hypotheek te verhogen, dan kunnen veel huiseigenaars nog wel een beroep doen op een Energiebespaarlening van dit fonds. Dat gold al voor ‘losse’ huiseigenaars én voor grote VvE’s met meer dan acht woningen, zoals veel koopflats in naoorlogse wijken.

Gek genoeg vielen kleine VvE’s bij het Warmtefonds tot nu toe tussen wal en schip. Voor hen was er geen gezamenlijke lening mogelijk en dat zette de rem op hun verduurzaming. Per 1 december is die leemte nu opgevuld. Ook als je maar met twee woningen een VvE vormt, kan je voortaan samen een Energiebespaarlening afsluiten.

Minder hoepeltjes

Een pluspunt is dat kleine VvE’s van het Warmtefonds door veel minder hoepeltjes hoeven te springen dan hun grote tegenhangers met meer dan acht leden. Ze hoeven geen langdurig adviestraject te doorlopen en er is geen meerjarig onderhoudsplan nodig om de leenaanvraag te onderbouwen.

De plannen moeten natuurlijk wél bijdragen aan verduurzaming. Daarbij gelden er eisen aan de isolatiewaarde van dubbelglas, of van dak- en gevelisolatie. Maar als daaraan voldaan wordt, is de enige eis verder dat alle VvE-leden met het plan instemmen. Afhankelijk van het pakket maatregelen kan er daarna tot 30.000 euro per woning geleend worden, met looptijden tot 20 jaar en rentes rond de 4,5 procent.

Bij die rente moeten veel aanvragers nog wel even slikken, want het gevolg is dat bij veel VvE’s de gezamenlijke maandlasten al gauw met honderd euro omhoog moeten. Maar daar tegenover staat de verwachte besparing op de energielasten. En als toch één van de leden van een kleine VvE in betalingsproblemen komt, kent het Warmtefonds een speciaal vangnet om dit op te vangen.

Het Warmtefonds noemt de nieuwe leenmogelijkheid voor kleine VvE’s ‘De volgende stap in het versnellen van de energietransitie in Nederland’. Volgens bestuurslid Maartje Brans is die versnelling ook hard nodig, door de sterk stijgende energielasten. En steeds meer huiseigenaren weten het te vinden. In de ruim twee jaar dat het bestaat, heeft het Warmtefonds al voor 800 miljoen aan leningen verstrekt. Dat is het dubbele van wat eerder verwacht werd.

Toch blijft verduurzamen voor VvE’s om veel redenen ingewikkeld. Daarom duikt Sleutelstad de komende weken in deze materie, met een reeks reportages over plannen van VvE’s om te isoleren of met zonnepanelen of warmtepompen aan de gang te gaan. Soms lukken die plannen en vaak ook (nog) niet. Sleutelstad gaat op zoek naar het waarom en hoe. En dat is belangrijk, want meer dan 15.000 woningen in Leiden vallen onder een VvE. Als een groot deel daarvan vastloopt met zijn isolatieplannen, worden de klimaatdoelen van de stad onhaalbaar.