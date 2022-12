GewoonWonen: vier zorgbehoevende jongvolwassenen wonen nu zelfstandig

Een van de bewoners is Britt Abrahams. Ze woont nu bij haar ouders en was al een tijdje aan het kijken naar zelfstandige huisvesting. "Ik kon nooit echt een plek vinden waar ze de zorg konden bieden die ik nodig heb. En ik wilde nooit weg uit Leiden. Toen kwam dit op mijn pad en dat heb ik eigenlijk meteen aangegrepen."

Het project GewoonWonen is mede opgezet door Jacqueline Bouts, directeur van hospice Xenia. Volgens haar zitten de bewoners op hun plek in het complex. "Ze zijn geestelijk helemaal goed. Dan wil je ook niet in zo'n grote instelling wonen tussen of oudere mensen of tussen mensen met een verstandelijke beperking."