Nog geen compensatie-euro’s voor bomenkap Morspoortterrein

Een bedrag van 425.000 euro dat de gemeente Leiden wilde opnemen in de grondexploitatie (Grex) voor de herontwikkeling van het Morspoortterrein wordt voorlopig weer uit de gebiedsbegroting geschrapt. Het geld is bedoeld als compensatie voor mogelijk te kappen bomen in het gebied.

Op de plek waar nu nog het voormalige belastingkantoor, parkeergarage de Morspoort en het sociaal pension staan, wordt de komende jaren een hele nieuwe woonbuurt uit de grond gestampt met circa 500 woningen. Daarbij moeten mogelijk maximaal 175 bomen worden gekapt en nog eens 30 bomen worden verplaatst, zo staat in de Grex te lezen. "Maar dat is een soort worstcasescenario", hield wethouder Terpstra de gemeenteraad voor. Hij beloofde dat er geen boom gekapt zal worden, totdat de gemeenteraadsleden een besluit hebben genomen over het bestemmingsplan.

De raadsleden vonden het in krappe meerderheid gek dat het college wel de financiële compensatie voor de bomen in het plan heeft opgenomen, maar geen idee heeft hoeveel bomen er moeten wijken. Met 20 stemmen voor en 19 tegen steunde de raad een voorstel van de Partij voor de Dieren die wil dat ook het geld pas beschikbaar wordt gesteld als duidelijk is of en zo ja hoeveel bomen er gekapt gaan worden.

Terpstra kan er wel mee leven, maar blijft volhouden dat dit op zich het meest geëigende moment is om de centen te regelen. "We maken nu de boekhouding voor deze ontwikkeling, maar als de raad er later apart over wil besluiten dan kan dat ook. Het kost alleen wat meer tijd en werk en we gaan sowieso geen boom kappen voordat het bestemmingsplan is aangenomen."

In het gebied komen enkele appartementengebouwen en waarschijnlijk ook een openbare ondergrondse parkeergarage. Op de begane grond van een van de nieuwe gebouwen komt een nieuw en groter sociaal pension dan de bestaande voorziening van Stichting de Binnenvest. Die moet wijken als de voormalige kazerne achter de parkeergarage wordt gesloopt.