Leiden houdt rekening met minder woningbouw in nieuwbouwwijk Westerpoort

Terpstra denkt zeker nog een half jaar nodig te hebben om een aantal zaken goed uit te zoeken. Het gaat daarbij onder andere over de inpassing van het verkeer, maar ook de stikstofproblematiek speelt de gemeente parten. Als die problemen niet opgelost kunnen worden, betekent dat mogelijk dat er minder huizen gebouwd kunnen worden. In de huidige plannen gaat Leiden uit van ongeveer duizend woningen. "Maar we gaan ook andere scenario's uitwerken", zegt Terpstra.