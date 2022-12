Jongens van 13 en 14 jaar de cel in voor gewapende overval

Twee jongens van 13 en veertien jaar moeten van de rechter ruim zes weken de cel in voor een overval op een tankstation in Leiden. Omdat ze die tijd al in voorarrest hebben gezeten, zit hun celstraf er inmiddels op. Verder moeten de tieners zich verplicht laten behandelen en hebben zij een locatieverbod opgelegd gekregen.

Het tankstation aan de Lammenschansweg in Leiden werd op zondag 13 maart overvallen. De twee jongens uit Voorschoten kwamen rond 6.30 uur TotalEnergies binnen en bedreigden een medewerker met een vuurwapen en een mes. Zonder buit namen de jongens de benen, maar werden niet veel later in de buurt opgepakt. De rechter legt het duo 46 dagen celstraf op, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden. Deze 6,5 week detentie hebben de jongens al in voorarrest doorgebracht. Verder geldt een proeftijd van twee jaar, en kreeg het duo een meldplicht opgelegd. De jongen van 13 mag zich niet binnen 200 meter rondom het tankstation begeven, voor de veertienjarige geldt een locatieverbod van 50 meter. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

