Eigenaar onterecht gesloten café wil schade verhalen bij gemeente

In 2019 besloot burgemeester Lenferink Café Palmerie aan het Valkenpad voor een half jaar te sluiten na de vondst van een cash center. Volgens Lenferink was er een gevaar voor de openbare orde. Daar is de Raad van State het niet mee eens. Volgens het hoogste bestuursorgaan heeft de burgemeester onterecht zijn bevoegdheid gebruikt om het pand te sluiten.

De Raad van State oordeelde dat de gemeente de proceskosten van ruim 4.500 euro aan de eigenaar moet betalen. "Nu er een eind is gekomen aan de zaak, wordt er met een zogeheten schadetaxatie begonnen", laat advocaat Keith Cheng weten. Hij staat de eigenaar van het café bij. Volgens de advocaat is er sprake van behoorlijke schade met grote gevolgen. "Dit moet goed worden uitgezocht en onderbouwd." Na de sluiting in 2019 is het café niet meer open gegaan. "Als de accountant de schadetaxatie heeft opgesteld, dan benaderen we de gemeente."