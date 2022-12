'Student bewusteloos na dichtknijpen keel op feest studentenvereniging'

Een student heeft de keel van een medestudent dichtgeknepen waardoor het slachtoffer bewusteloos raakte en gewond op de grond viel. Dat meldt Mare, het onafhankelijke weekblad van de Leidse universiteit, op basis van WhatsApp-berichten.

Universiteit Leiden laat weten enorm te zijn geschrokken. "Zeker als het waar is wat er is gebeurd", zegt een woordvoerder over het bericht. "We zijn vooral blij dat de politie nu betrokken is om de feiten op tafel te krijgen." Studentenverenigingen liggen al langer onder vuur. Zo was er afgelopen zomer ophef over vrouwonvriendelijke uitlatingen bij het Amsterdams Studentencorps en is er geregeld ophef over ontgroeningen bij de verenigingen.