Bouw Hof van Zurloh vordert gestaag

Op de plek, midden in het centrum van Leiden, waar ooit kledingwinkels Zurloh, later C&A, Giraffe en als laatste Zeeman hun klanten ontvingen, wordt al enkele jaren gebouwd aan het Hof van Zurloh. De dichtgespijkerde buitenmuren staan er nog. Achter die gevels is sinds de start van het project vrijwel alles gesloopt.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de bouwwerkzaamheden inmiddels afgerond moeten zijn. Corona, stijgende kosten en de stikstofcrisis zorgden voor een vertraging van twee jaar. Eind 2024 kan er gewinkeld en gewoond worden op de karakteristieke plek tussen de Breestraat en de Botermarkt. In de kelder eronder komt een gemeentelijke fietsenstalling met ongeveer 350 plekken. De ingang van die fietsenstalling komt aan de kant van de Breestraat.

"De achterbouw van een aantal panden in dit project was zo slecht dat we het beter konden slopen. Bijvoorbeeld Breestraat 130, de hoofdingang van de winkels, dat is een beeldbepalend pand. Door nieuw te bouwen achter de oude gevel blijft dat beeld behouden. Dat is vaak mooier dan iets terugbouwen in de oude stijl", vertelt architect Erik van Tussenbroek trots terwijl hij over de bouwplaats loopt.

Tijdens de sloop krijgen archeologen de kans om onderzoek te doen op de historische plek. "Er zijn allerlei bijzondere balken en structuren in de panden die goed gedocumenteerd en beschermd moesten worden. Eén vondst was wel erg speciaal. Op de plek waar de fietsenkelder komt, zijn de resten van een paard aangetroffen. Die moeten er al heel lang gelegen hebben, nog voordat dit gebied verstedelijkt was. In de tijd van de eerste nederzettingen langs de Rijn. Je begraaft een paard niet in de achtertuin van je huisje in de stad."

Een van de kelders aan de Breestraatkant van het bouwproject wordt door middel van een doorkijkje zichtbaar gemaakt voor het publiek. "Door de komst van de Albert Heijn kun je er straks niet meer komen. Dat is jammer want de plek heeft een prachtig gewelfd plafond, kaarsnissen en handgeschilderde tegeltjes. Gebruikers van de openbare fietsenstalling kunnen straks door een opening in de muur zo de kelder in kijken."

In het Hof van Zurloh komen naast een fietsenstalling en supermarkt 25 luxe huurwoningen. "Die woningen krijgen een eigen ingang in de Mosterdsteeg waar het jaar van oplevering '2024' in gegraveerd staat. We moeten de planning dus wel halen", grapt Van Tussenbroek. De woningen worden gebouwd rond een nieuw hofje dat ter hoogte van op de eerste verdieping komt. "Een pleintje met veel groen in bloembakken."