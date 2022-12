Najaarsronde Leids Mediafonds goed voor zes projecten

Twaalf journalisten kunnen de komende tijd hun tanden stukbijten op zes projecten die in de najaarsronde van het Leids Mediafonds (LMF) zijn voorzien van een financiële bijdrage. Het gaat om artikelen en producties die worden gepubliceerd in het Leidsch Dagblad (1), bij Sleutelstad (5), de Voorschotense Krant (1) en Omroep West (2).

In totaal kende het LMF in de aanvraagronde die op 1 oktober sloot, 53.542 euro toe voor artikelen en podcasts over een breed scala aan onderwerpen.

Het gaat daarbij om een podcastserie over beroemde Leidse wetenschappers als Einstein, De Sitter en Ehrenfest, artikelen en podcast-afleveringen over Papoea's in Leiden, een serie publicaties over de waterschappen, een project van Gemiva-SVG Groep die in De Meelfabriek aan de slag gaat met het aan werk helpen van mensen met een verstandelijke beperking, de perikelen rond het Ambachts- en Baljuwhuis in Voorschoten en een onderzoek naar de academische voetafdrukken van Leidse wetenschappers.

Het LMF kreeg deze ronde dertien aanvragen binnen. Daarvan werden er dus zeven afgewezen. "De keus viel vooral op producties die journalistiek onderzoek vergen en die een actuele meerwaarde hebben voor Leiden en de Leidse regio", meldt het bestuur van het Leids Mediafonds.

Bij het Leids Mediafonds kunnen journalisten twee keer per jaar een aanvraag indienen voor producties die zonder extra financiële middelen niet gemaakt zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze veel (onderzoeks)tijd vergen. In totaal is er dit jaar 200.000 euro beschikbaar. De ene helft van dat bedrag komt van de gemeente Leiden, de andere helft via het provinciale mediafonds dat Zuid-Holland enkele jaren geleden instelde.

