Voedseldonatiekast Charlotte de Bourbonhof onthuld

Bewonersvereniging de Zwijgers van Noord (BZN) heeft sinds woensdagmiddag een voedseldonatiekast. Deze werd onthuld door wethouder Abdelhaq Jermoumi en directeur-bestuurder Danny Wijnbelt van woningbouwvereniging De Sleutels die er ook meteen de nodige levensmiddelen in hebben gezet. Meerdere belangstellenden hadden iets meegebracht om in de kast te zetten.

De voedselkast staat bij het onderkomen van de bewonersvereniging aan het Charlotte de Bourbonhof. Ongeveer naast de eerste flatwoning waar wethouder Abdelhaq Jermoumi als jongetje van vier in Leiden kwam wonen toen hij met zijn ouders naar Nederland kwam. De wethouder bedankte Ali Kundak van de 'Zwijgers van Noord' bij de onthulling: "Een mooi initiatief dat helaas in deze tijd hard nodig is."

Met de inflatie en de hoge voedselprijzen moeten steeds meer mensen een beroep op de Voedselbank doen. Voor velen is die stap er echter eentje die ze zo lang mogelijk uitstellen. Op zo'n moment biedt een voedselkast een uitkomst. Ook in de Van Riebeeckhof staat al enkele jaren een voedselkast waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Buurtbewoners weten Trefpunt de Hoven bij de Charlotte de Bourbonhof al langer te vinden. Sinds een jaar of zes deelt Kundak wekelijks op woensdagmiddagen gratis soep uit. Die soep was er ook bij de onthulling en voor de gelegenheid in extra grote hoeveelheden.

Sinds een aantal weken loopt studente Rosa Vroom stage bij het project 'Leren met de Stad' dat is ondergebracht in Het Gebouw aan het Arubapad. Zij gaat voor haar masterstudie culturele antropologie aan de Universiteit Leiden onderzoek doen naar sociale cohesie in Leiden Noord. Hoe lokale initiatieven rondom eten hieraan kunnen bijdragen maakt deel van het onderzoek uit. Ze gaat de komende maanden elke woensdag meewerken met het maken en uitdelen van soep in Het Trefpunt.

